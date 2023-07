Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 61,88 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 61,88 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,92 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,68 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 281.523 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 65,46 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 5,79 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.502,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 23.07.2024.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 USD je Aktie.

