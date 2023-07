Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 61,67 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 61,67 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,79 USD aus. Bei 61,10 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.503 Coca-Cola-Aktien.

Am 20.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,06 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Am 24.04.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Coca-Cola am 26.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,61 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Coca-Cola abgeworfen

NASDAQ-Titel PepsiCo-Aktie gesucht: Jahresprognose erneut erhöht

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen