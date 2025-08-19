Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 71,62 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 71,62 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 71,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,78 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 569.883 Stück gehandelt.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 3,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,37 Prozent.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,00 USD.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 12,31 Mrd. USD eingefahren.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

