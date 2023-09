Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 54,57 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 54,57 EUR zu. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.732 Coca-Cola-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,40 EUR) erklomm das Papier am 31.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 53,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,64 USD im Jahr 2023 aus.

