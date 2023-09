Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 58,12 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 58,12 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,09 USD nach. Mit einem Wert von 58,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.619 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.966,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11.302,00 USD umsetzen können.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

