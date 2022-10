Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag im Minus

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 57,04 EUR. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,94 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.127 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR. Gewinne von 12,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,83 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2022. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11.325,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10.100,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Coca-Cola am 25.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Erste Schätzungen: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Inflations- und Rezessionsängste schicken Aktien auf Talfahrt: Diese Strategie empfiehlt Fondsmanager Spitznagel jetzt den Anlegern

Coca-Cola-Aktie etwas niedriger: Edeka kann Coca-Cola-Lieferstopp nicht durchsetzen

