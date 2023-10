Aktie im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Freitagnachmittag positiv

20.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 54,78 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 54,78 USD. Bei 55,02 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,46 USD. Bisher wurden via New York 1.343.284 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 18,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,55 USD am 07.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 5,90 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus. Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.966,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.302,00 USD ausgewiesen worden waren. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

