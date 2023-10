Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 54,38 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 54,38 USD nach oben. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 54,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,26 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.271 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 19,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,67 USD angegeben.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

