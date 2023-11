Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Mittag ins Minus

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 52,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 52,40 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,31 EUR nach. Mit einem Wert von 52,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.557 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 61,30 EUR erreichte der Titel am 02.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,98 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 49,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,80 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bridgewater Associates im dritten Quartal 2023: Diese Veränderungen gab es im von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Berkshire Hathaway nimmt Umschichtungen in den Top 10 vor: So sieht das Depot von Warren Buffett im dritten Quartal aus

Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones