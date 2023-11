Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 57,00 USD.

Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 57,00 USD. Bei 56,96 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,05 USD. Bisher wurden via New York 482.890 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 14,02 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,55 USD am 07.10.2023. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 10,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

