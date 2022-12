Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Coca-Cola-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 59,05 EUR abwärts. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 273 Stück.

Bei einem Wert von 65,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2022). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 9,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 17,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 25.10.2022 vor. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.063,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.044,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Coca-Cola-Aktie.

