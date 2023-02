Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 56,23 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.838 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 13,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 8,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,67 USD.

Am 14.02.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.100,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 9.470,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

