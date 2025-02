Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 70,39 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 70,39 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,51 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,40 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 949.648 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 57,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,50 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,46 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. USD ausgewiesen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 28.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,96 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

