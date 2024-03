Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stabil

Kurs der Coca-Cola

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 60,79 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 60,79 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,99 USD. Die Coca-Cola-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,33 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,56 USD. Bisher wurden heute 519.896 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 64,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von 6,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 13.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10.948,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.195,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 USD fest.

