Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Freitagmittag seitwärts

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr bei 58,29 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,49 EUR zu. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,22 EUR ein. Bei 58,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 8.543 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2022 bei 65,31 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 10,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 6,84 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,67 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 14.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.100,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.470,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coca-Cola am 24.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,60 USD je Aktie aus.

