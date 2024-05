Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Coca-Cola im Fokus

21.05.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 62,65 USD.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Bei 62,87 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 62,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 302.037 Stück. Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,25 USD angegeben. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11,26 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,46 Prozent gesteigert. Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Vor Abgang von Melinda Gates: Der Bill & Melinda Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2024 Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen Dow Jones-Handel aktuell: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

