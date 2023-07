Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 62,63 USD.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 62,63 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 62,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 548.495 Coca-Cola-Aktien.

Am 20.08.2022 markierte das Papier bei 65,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 4,52 Prozent wieder erreichen. Bei 54,02 USD fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 15,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 24.04.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10.959,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.502,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,61 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

