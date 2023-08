Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coca-Cola

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 60,75 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 60,75 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 60,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,86 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260.569 Stück gehandelt.

Am 20.08.2022 markierte das Papier bei 65,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 7,20 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,09 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

