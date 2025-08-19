DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,55 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Abend ins Minus

21.08.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Abend ins Minus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 70,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
60,75 EUR 0,02 EUR 0,03%
Die Coca-Cola-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 70,56 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 70,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 644.784 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 74,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 16,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 79,00 USD.

Am 22.07.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

