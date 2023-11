Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 57,55 USD.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 57,55 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,57 USD zu. Bei 57,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 334.746 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,99 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 12,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,43 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

