Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 57,99 USD.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,04 USD zu. Bei 57,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.068 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,07 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,11 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

