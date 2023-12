Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,0 Prozent auf 57,60 USD ab.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 57,60 USD. Bei 57,58 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.794 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,56 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

