Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 59,99 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,99 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,99 USD. Bei 59,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 320.896 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 13.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 18.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

