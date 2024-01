Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 59,81 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 59,81 USD. Bei 59,76 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 60,08 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 18.620 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,56 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,67 USD.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.953,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.047,00 USD ausgewiesen worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,69 USD im Jahr 2023 aus.

