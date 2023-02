Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag freundlich

Das Papier von Coca-Cola konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 56,31 EUR. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,33 EUR. Zuletzt wechselten 2.231 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2022 (51,88 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 14.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.100,00 USD im Vergleich zu 9.470,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,60 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com