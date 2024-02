Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 61,26 USD.

Das Papier von Coca-Cola legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,9 Prozent auf 61,26 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 61,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,04 USD. Zuletzt wurden via AMEX 21.720 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,88 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 18,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,84 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

