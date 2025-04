Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 73,45 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 73,45 USD nach oben. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 73,68 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,00 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 360.797 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,94 USD erreichte der Titel am 04.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,67 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 59,72 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,02 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 75,00 USD angegeben.

Am 11.02.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10,94 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Coca-Cola am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 27.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2025 aus.

