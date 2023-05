Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Coca-Cola

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,09 EUR

Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 58,09 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,81 EUR nach. Bei 57,81 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 13.366 Aktien.

Bei 65,31 EUR markierte der Titel am 27.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,56 EUR am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Coca-Cola am 25.07.2023 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

