Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag behauptet

Coca-Cola im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Mit einem Wert von 55,53 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,53 EUR an der Tafel. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,54 EUR an. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,31 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,49 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.455 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 14,97 Prozent niedriger. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 26.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

