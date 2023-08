Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 60,40 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 60,40 USD. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,57 USD. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 60,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,39 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 236.664 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Mit einem Kursverlust von 10,57 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.966,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.302,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bridgewater Associates im zweiten Quartal 2023: Diese Veränderungen gab es im von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Berkshire Hathaway passt Beteiligung an Öl-Aktien an: Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2023 in Warren Buffetts Depot