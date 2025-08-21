Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 70,88 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,01 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,91 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 253.829 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,95 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.
Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 12,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt.
Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 USD je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
