Notierung im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagabend mit stabiler Tendenz

22.09.25 20:25 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagabend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,39 USD an der Tafel.

Coca-Cola Co.
Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr bei 66,39 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 66,59 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.187.023 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD. Gewinne von 12,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,70 Prozent.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

