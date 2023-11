Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Coca-Cola am Mittag zu

Coca-Cola im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 53,24 EUR.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 53,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,38 EUR. Bei 53,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 10.205 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 02.12.2022 markierte das Papier bei 61,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.953,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

