Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 58,44 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,44 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,45 USD. Bei 58,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 479.973 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,22 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Mit einem Kursverlust von 11,78 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

Verluste in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Handel in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab