Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 58,01 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 58,01 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,01 USD an. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 57,47 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 24.215 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 11,11 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

