Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 52,60 EUR.

Das Papier von Coca-Cola gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 52,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 52,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.562 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,53 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR ab. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

