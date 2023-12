Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 58,35 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 58,35 USD nach oben. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,41 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,12 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 282.611 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 51,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,65 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie.

