Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 59,80 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:30 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 59,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 59,57 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.951.550 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 6,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (52,55 USD). Mit Abgaben von 12,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,67 USD aus.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.02.2025.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 USD je Aktie.

