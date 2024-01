Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Vormittag Verluste

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 59,63 USD ab.

Um 22:15 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 59,63 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,46 USD. Bei 59,71 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 28.642 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 8,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,56 USD). Mit einem Kursverlust von 13,53 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,67 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 13.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 18.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,69 USD je Aktie belaufen.

