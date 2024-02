Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Freitagnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 61,37 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 61,37 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,43 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,09 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 410.574 Aktien.

Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,95 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 13.02.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.948,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.195,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

