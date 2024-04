Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Nachmittag

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 60,37 USD nach.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 60,37 USD ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,29 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 350.233 Coca-Cola-Aktien.

Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 14,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 USD je Coca-Cola-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,80 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,39 Prozent auf 10,95 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Coca-Cola rechnen Experten am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 USD je Aktie belaufen.

