Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 57,15 EUR

0,23% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 57,18 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 57,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,24 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26.414 Coca-Cola-Aktien.

Bei 65,31 EUR markierte der Titel am 27.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 12,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.02.2023 bei 54,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,00 USD.

Am 24.04.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 USD je Aktie erzielt worden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.502,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bridgewater Associates: So hat der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds im ersten Quartal 2023 investiert

Berkshire Hathaway wirft Bankaktien und Halbleiter in großem Stil aus dem Depot: So hat Warren Buffett im ersten Quartal 2023 investiert

Warren Buffett führt Berkshire Hathaway wie in den 1960-Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com