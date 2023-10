Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Montagmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 51,34 EUR.

Das Papier von Coca-Cola gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 51,34 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 51,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,74 EUR. Bisher wurden via Tradegate 18.281 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 19,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 4,46 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.966,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.302,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

