Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 51,70 EUR.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 09:18 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 51,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 51,74 EUR. Bei 51,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 8.702 Aktien.

Am 31.10.2022 markierte das Papier bei 61,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,76 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,05 EUR am 06.10.2023. Abschläge von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 11.966,00 USD gegenüber 11.302,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

