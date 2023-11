Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag billiger

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 53,55 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 53,55 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 53,15 EUR. Bei 53,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 15.718 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 02.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,47 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

