Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,45 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 58,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 58,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36.783 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 11,79 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

