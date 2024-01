Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Mittwochmittag ab

Coca-Cola im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 55,01 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 55,01 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,90 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,16 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 8.835 Coca-Cola-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 59,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 7,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 49,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 12,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,69 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels fester