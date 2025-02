Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 71,26 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 71,26 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,76 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 70,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 807.015 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 73,52 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 18,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,23 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,50 USD.

Am 11.02.2025 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,46 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,32 Mrd. USD im Vergleich zu 10,94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,96 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab

Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Freitagnachmittag im Minus

Zurückhaltung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag