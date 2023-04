Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag stabil

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,18 EUR

Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 58,27 EUR. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 58,12 EUR. Bei 58,46 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 14.912 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 65,31 EUR erreichte der Titel am 27.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.02.2023 auf bis zu 54,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 6,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,67 USD an.

Am 14.02.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.470,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.100,00 USD ausgewiesen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q1 2023 wird am 24.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,60 USD je Aktie belaufen.

