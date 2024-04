Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 60,26 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 60,26 USD ab. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,85 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 60,32 USD. Bisher wurden via New York 371.112 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 64,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 14,45 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 65,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Coca-Cola die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,81 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

